Netanyahu in Florida alle 19 italiane il vertice con Donald Trump | Ma a che punto è l' asse tra i due leader?

Il primo ministro israeliano Netanyahu si trova in Florida, dove alle 19 italiane si svolgerà un incontro con Donald Trump. L’obiettivo potrebbe essere rafforzare l’alleanza tra i due leader e discutere di una possibile nuova operazione militare nella Striscia di Gaza. Resta da capire a che punto sia l’attuale rapporto tra Israele e Stati Uniti e quali decisioni possano emergere da questo vertice.

Il primo ministro israeliano potrebbe cercare di ottenere il sostegno degli Stati Uniti per un'altra operazione militare nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Netanyahu in Florida, alle 19 italiane il vertice con Donald Trump | Ma a che punto è l'asse tra i due leader? Leggi anche: Mo: Netanyahu incontrerà Trump in Florida alle 19 ore italiane Leggi anche: Zelensky atterrato in Florida: alle 19 l’incontro con Trump, al termine sentiranno leader Ue Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Gaza, Netanyahu atterrato in Florida per l'incontro con Trump; Gaza, Israele e la tregua fragile: oggi Netanyahu vede Trump; Gaza, Netanyahu nel pomeriggio da Trump: cessate il fuoco al centro; Netanyahu incontrerà questa sera Trump e Rubio. Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Netanyahu arrivato in Florida, alle 19 italiane il vertice con Trump - Il primo ministro israeliano potrebbe cercare di ottenere il sostegno degli Stati Uniti per un'altra operazione militare nella Strisci ... corriere.it

Trump e Netanyahu si incontrano in Florida alle 19: snodo decisivo per la tregua a Gaza - Qassam, braccio armato di Hamas, hanno ribadito che non consegneranno le armi, poche ore prima dell'incontro in Fl ... msn.com

Mo: Netanyahu incontrerà Trump in Florida alle 19 ore italiane - Benjamin Netanyahu incontrerà Donald Trump alle 19 ore italiane, nel resort del presidente degli Stati Uniti, Mar- lagazzettadelmezzogiorno.it

Netanyahu in Florida incontra i genitori dell’ultimo ostaggio ancora a Gaza. Stasera vede Trump ilsole24ore.com/art/somalia-ce… x.com

MEDIO ORIENTE | L'ala militare di Hamas annuncia un discorso alle ore 15. Mentre si attende il corpo dell'ultimo ostaggio e il premier israeliano Netanyahu è in Florida da Trump #ANSA - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.