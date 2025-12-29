Netanyahu a Mar-a-Lago alle 19 italiane il vertice con Trump | Ma a che punto è l' asse tra i due leader?

Il primo ministro israeliano Netanyahu si trova a Mar-a-Lago per un vertice con Donald Trump, previsto alle 19 ora italiana. L’incontro si concentra sull’asse tra i due leader e le recenti tensioni nella regione, con possibili discussioni su un’ulteriore operazione militare nella Striscia di Gaza. Questo incontro segnala l’importanza delle relazioni tra Israele e Stati Uniti nel contesto attuale.

Il primo ministro israeliano potrebbe cercare di ottenere il sostegno degli Stati Uniti per un'altra operazione militare nella Striscia di Gaza.

