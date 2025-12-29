Nell'incontro a Mar-a-Lago, Zelensky e Trump hanno discusso della situazione in Ucraina. Al termine dei colloqui, l'ex presidente statunitense ha affermato che i negoziati di pace sono in fase avanzata, sottolineando come Kiev e Mosca siano vicine a un accordo. La riunione si è conclusa senza annunci di novità significative, lasciando intatto il contesto delle trattative in corso.

Alla fine dell’incontro a Mar-a-Lago, in Florida, con Volodymyr Zelensky, Donald Trump ha definito i colloqui di pace sull’Ucraina «nelle fasi finali» sostenendo che Kyjiv e Mosca sarebbero «vicine a un accordo». Ma il presidente americano ha aggiunto che restano «una o due questioni molto spinose». Ovvero quelle fondamentali: il destino del Donbass e di Zaporizhzhia, e le garanzie di sicurezza per Kyjiv. Rivolgendosi ai giornalisti a Mar-a-Lago, Zelensky ha affermato di aver raggiunto un accordo sul «90 per cento» del piano di pace in venti punti, mentre Trump ha affermato che la garanzia di sicurezza per l’Ucraina è stata raggiunta «quasi al 95 per cento». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Nessuna svolta nell'incontro tra Zelensky e Trump in Florida

