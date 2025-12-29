Nessuna novità da Gaza | così la catastrofe ha già vinto

La situazione a Gaza rimane difficile e stabile nel suo corso, con continui disagi e condizioni di vita precarie. Le tende si riempiono d’acqua, le temperature calano e le famiglie affrontano quotidianamente sfide legate alla scarsità di risorse e alle condizioni atmosferiche. Questa situazione, pur senza grandi cambiamenti, evidenzia la persistente crisi umanitaria nella regione, che richiede attenzione e soluzioni durature.

