Nessuna novità da Gaza | così la catastrofe ha già vinto
La situazione a Gaza rimane difficile e stabile nel suo corso, con continui disagi e condizioni di vita precarie. Le tende si riempiono d’acqua, le temperature calano e le famiglie affrontano quotidianamente sfide legate alla scarsità di risorse e alle condizioni atmosferiche. Questa situazione, pur senza grandi cambiamenti, evidenzia la persistente crisi umanitaria nella regione, che richiede attenzione e soluzioni durature.
Ieri a Gaza è successo poco. È successo come ieri. Come l’altro ieri. Come domani. Le tende hanno continuato a riempirsi d’acqua, le coperte a perdere peso sotto la pioggia, i bambini a dormire con il freddo che entra dal basso. Le strade restano fango, le ambulanze rallentano, i corpi si spostano a mano. Nessun evento, nessuna svolta, nessuna notizia capace di interrompere il flusso. Gaza procede. Nel frattempo, fuori, il mondo funziona. I voli decollano, le mappe scorrono sugli schermi, i negoziati avanzano per fasi, con parole pulite: sicurezza, governance, stabilizzazione. Si discute di linee, di confini, di responsabilità future. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
