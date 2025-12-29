Neonati sepolti perché Chiara Petrolini rimane ai domiciliari Ma braccialetto elettronico quando esce

Chiara Petrolini rimane agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico durante le uscite, in un contesto familiare e ambientale profondamente cambiato rispetto al passato. La vicenda, che coinvolge anche il caso dei neonati sepolti, si inserisce in un quadro di sviluppi giudiziari e sociali che richiedono attenzione e analisi obiettiva. La situazione attuale evidenzia la complessità delle responsabilità e delle misure adottate nel procedimento in corso.

Parma, 29 dicembre 2025 – Il contesto familiare e ambientale di Chiara Petrolini è profondamente mutato rispetto a quello originario. La 22enne è accusata di aver ucciso e sepolto i cadaveri di due figli neonati, ma lì nella villetta di Traversetolo (Parma) dove è successo tutto continuerebbero i suoi domiciliari, in quanto tali mutamenti si prestano a una "valutazione calmierata" delle esigenze cautelari legate al pericolo che possa nuovamente commettere gli stessi reati. Gli arresti domiciliari a Traversetolo dove Petrolini si trova da settembre 2024, insomma, sono risultati e risultano pienamente rispondenti a soddisfare le residue esigenze cautelari.

