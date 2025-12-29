Neo mamme e benessere | parte un progetto pilota con gruppi di sostegno gratuiti

A Remanzacco è stato avviato un progetto pilota dedicato al benessere psicologico delle neo mamme e dei loro bambini. Il programma, che prevede gruppi di sostegno gratuiti, mira a offrire uno spazio di ascolto e confronto, contribuendo alla serenità delle famiglie in questa fase di cambiamento. L'iniziativa si inserisce in un percorso di supporto sociale e di promozione della salute mentale, con attenzione alle esigenze delle giovani madri.

A Remanzacco è ufficialmente partito un progetto pilota dedicato al benessere psicologico delle neo mamme e dei loro bambini. L’iniziativa, di carattere preventivo e gratuito, è co-finanziata dal Comune e realizzata in collaborazione con l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Neo mamme e benessere: parte un progetto pilota con gruppi di sostegno gratuiti Leggi anche: Nuovi distributori gratuiti di assorbenti nelle sedi universitarie: l'Unifg a sostegno del benessere femminile Leggi anche: Scandicci, assorbenti gratuiti negli edifici comunali. Al via al progetto pilota con 32 distributori Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Neo mamme e benessere: al via un progetto pilota con gruppi di sostegno gratuiti; Sostegno psicologico per neo mamme a Remanzacco, via al progetto sperimentale. Sostegno psicologico per neo mamme a Remanzacco, via al progetto sperimentale - A Remanzacco nasce un progetto di supporto psicologico per neo mamme e bimbi, con gruppi settimanali e professionisti dedicati. nordest24.it

Sostegno psicologico per neo mamme a Remanzacco, via al progetto sperimentale -> https://www.nordest24.it/remanzacco-progetto-supporto-neo-mamme-benessere-prevenzione - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.