La squadra under 18 della Rari Nantes Florentia ha conquistato il trofeo di Natale, superando in finale il Rapallo per 14-13. Dopo aver battuto Brescia e Como, si è distinta nel torneo dimostrando maturità e capacità tecnica. Un risultato che conferma il buon lavoro del settore giovanile e la crescita delle giovani atlete nel panorama della pallanuoto italiana.

Dopo aver battuto Brescia (17-6), Como (15-7) e in finale le padrone di casa del Rapallo per 14-13 la Rari Nantes Florentia under 18 di pallanuoto femminile si è aggiudicata il tradizionale Torneo di Natale. Una vittoria meritata, frutto di una gestione matura di tutte le partite, compresa l’ultima, la più equilibrata di tutte. Il dato significativo riguarda la composizione del gruppo: tra le 15 convocate biancorosse, ben 7 fanno parte stabilmente della neopromossa squadra di A2 allenata da Lucia Gannetti che nelle prime tre gare di questo campionato ha destato buone sensazioni collezionando una sconfitta a Bologna nella prima giornata e vittorie contro il Napoli Lions e la Villano Caserta nelle altre due. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NELLA CATEGORIA UNDER 18. Rari Nantes, prova di maturità. Supera Rapallo e vince il trofeo

Leggi anche: Pallanuoto, categoria Ragazzi: i Rari Nantes Romagna incassano 14 gol in casa conto la DeAkker Bologna

Leggi anche: Pallanuoto, turno infrasettimanale: il Telimar vince 17-16 ai rigori contro la Rari Nantes Salerno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

PALLANUOTO Under 18, la Rari Nantes Florentia sconfitta in casa dalla Roma Vis Nova.; NELLA CATEGORIA UNDER 18. Rari Nantes, prova di maturità. Supera Rapallo e vince il trofeo.

Categoria Under 18. Big Mat, stagione positiva - Allo stadio ’Simone Scarpelli’ di via Orcagna, a Grosseto, è andato in scena l’ultimo concentramento di semifinale per la Final four ... lanazione.it

Il portiere della Rari agli Europei Under 18 - Giulio Bianchi, nato e residente con la famiglia a Staggia Senese, studente a Siena dell’Istituto tecnico ... lanazione.it

Torneo TWC si è conclusa la prima giornata di seguito i risultati della categoria Under 12 - facebook.com facebook