Nel Torinese arrivano 9 aree attrezzate per sosta camper 41 in tutto il Piemonte | l' elenco
Nel Piemonte, sono in programma 41 nuove aree di sosta per camper, tra cui nove nel territorio torinese. Questi interventi mirano a migliorare e ampliare i servizi dedicati ai camperisti, offrendo spazi attrezzati e moderni. L'iniziativa si inserisce in un progetto di sviluppo turistico sostenibile, valorizzando le aree di sosta come punti di accesso e sosta per i visitatori che scelgono il Piemonte come meta di viaggio.
In Piemonte nasceranno o saranno rinnovate 41 aree di sosta per camper, destinate ad aumentare e ammodernare i servizi dedicati a questo importante segmento turistico. Lo annuncia l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
