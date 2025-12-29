Nel Torinese arrivano 9 aree attrezzate per sosta camper 41 in tutto il Piemonte | l' elenco

Nel Piemonte, sono in programma 41 nuove aree di sosta per camper, tra cui nove nel territorio torinese. Questi interventi mirano a migliorare e ampliare i servizi dedicati ai camperisti, offrendo spazi attrezzati e moderni. L'iniziativa si inserisce in un progetto di sviluppo turistico sostenibile, valorizzando le aree di sosta come punti di accesso e sosta per i visitatori che scelgono il Piemonte come meta di viaggio.

