Nel salernitano musei aperti fra Capodanno ed Epifania | l' elenco completo

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività di inizio anno, molti musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali nella provincia di Salerno saranno aperti al pubblico tra Capodanno e l’Epifania. Di seguito, l'elenco completo delle strutture che resteranno accessibili, consentendo ai visitatori di scoprire e apprezzare il patrimonio culturale della zona anche durante questo periodo.

In occasione delle festività di inizio anno, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali in provincia di Salerno resteranno aperti al pubblico. Le date interessate dall'iniziativa del Ministero della Cultura sono giovedì 1, domenica 4 e martedì 6 gennaio 2026, con un programma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

nel salernitano musei aperti fra capodanno ed epifania l elenco completo

© Salernotoday.it - Nel salernitano musei aperti fra Capodanno ed Epifania: l'elenco completo

Leggi anche: Musei gratis e aperture straordinarie da Capodanno all'Epifania: tutte le mostre in programma

Leggi anche: Musei in città, occasioni fino all’Epifania: visite tematiche ed eventi speciali

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Vigilie di Natale e Capodanno, i siti museali salernitani aperti al pubblico.

salernitano musei aperti capodannoNel salernitano musei aperti fra Capodanno ed Epifania: l'elenco completo - In occasione delle festività di inizio anno, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali in provincia di Salerno resteranno aperti al pubblico. salernotoday.it

salernitano musei aperti capodannoFestività 2025/2026 all'insegna dei beni culturali: gli orari di apertura dei musei salernitani, a Natale tutti chiusi - Gli amanti dei beni culturali, dunque, potranno far visita nei musei cittadini. salernotoday.it

salernitano musei aperti capodannoCapodanno, a Genova aperti alcuni musei più rappresentativi - In occasione delle festività, giovedì 1° gennaio cittadini e visitatori avranno l'opportunità di t ... rainews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.