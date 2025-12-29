Nel novembre 1972 la grande notizia | Il Teatro Comunale si può ricostruire

Nel novembre 1972, Forlì annunciò la possibilità di ricostruire il Teatro Comunale, distrutto 28 anni prima dai danni della guerra e dalla distruzione della torre civica. Questa notizia segnò un passo importante nel processo di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale della città, testimonianza della volontà di riappropriarsi della propria storia e identità attraverso un progetto di ricostruzione.

"Il Teatro si può ricostruire". Titolava così nel novembre 1972 il mensile d'informazione dell'Amministrazione comunale di Forlì, Comune Aperto, a 28 anni esatti dalla perdita dell'edificio, ferito mortalmente dalle macerie della torre civica, minata dalla Wehrmacht in ritirata. "All'1,45

