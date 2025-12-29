Nel Gran Premio di Al Ain, Guido Grimaldi si è piazzato al terzo posto, distinguendosi come ‘Gentleman’. Mentre si attende la conclusione del girone di andata della Fei World Cup Europa Ovest a Mechelen, dove la giovane Clara Pezzoli rappresenta l’Italia, il risultato di Grimaldi negli Emirati Arabi sottolinea il buon andamento degli azzurri in questa fase della competizione.

In attesa che domani 30 dicembre si concluda in Belgio il girone di andata della Fei World Cup Europa Ovest con il GP di Mechelen, dove l’unica italiana in gara è la giovane Clara Pezzoli (Jappeloup e Hadewyn Van’T Ravennest), il risultato azzurro di rilievo è arrivato dagli Emirati Arabi Uniti. Nel GP del "tre stelle" di Al Ain, valido per il girone di Coppa del Mondo della Arab League-Middle Est: Guido Grimaldi in sella a Gentleman, ha conquistato il 3° posto con due significativi netti nella selettiva prova siglata dal fuoriclasse nordafricano con passaporto sportivo belga Abdel Said (Quarker Brimbelles Z). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nel Gp di Al Ain (Emirati Arabi). Guido Grimaldi conquista il podio. È un terzo posto da ’Gentleman’

