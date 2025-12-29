Nel cuore di Giugliano il presepe di Pasquale | tradizione passione e famiglia

Nel centro storico di Giugliano, il presepe di Pasquale rappresenta una tradizione radicata e condivisa. Attraverso un semplice portone si accede a un ambiente familiare, dove passione e cura si riflettono nei dettagli della scena natalizia. Questa tradizione, portata avanti con dedizione, unisce famiglia e comunità, mantenendo vivo il valore del patrimonio locale in un ambiente autentico e raccolto.

Nel cuore del centro storico di Giugliano, dietro un portone che si apre su una corte, Pasquale ci accoglie nella sua casa, in un cosiddetto "luogo". Un luogo antico, carico di memoria, dove prende vita un presepe che non è solo tradizione natalizia, ma racconto di passione, fede e famiglia.

