Nel 2026 liberiamoci del superfluo

Nel 2026, è possibile ridurre il superfluo nelle nostre vite. Quante cose davvero ci servono? Vestiti, scarpe e giochi occupano spazio e tempo, spesso senza reale bisogno. Riflettere su ciò che possediamo ci aiuta a capire quanto siano piene le nostre case e a scegliere un modo di vivere più semplice e consapevole, liberandoci dal superfluo e concentrandoci su ciò che è veramente importante.

Di quanti vestiti abbiamo bisogno? Di quante scarpe? Con quanti giocattoli possono giocare i nostri figli? Se rispondessimo tutti con sincerità ci accorgeremmo di quanto sono piene le nostre case, i nostri armadi, le ceste dei giochi dei nostri bimbi. Un buon proposito per l’anno nuovo, anzi forse “il” proposito, potrebbe essere proprio questo: non accumulare più oggetti di cui non abbiamo bisogno e, contemporaneamente, far circolare quelli che non usiamo più. Un po’ come fanno, a Milano, i “Punti riciclo” all’interno di case popolari, scuole e non solo. Spazi in cui volontari sistemano giocattoli, vestiti, scarpe e libri donati da chi non ne ha più bisogno e che rappresentano una ricchezza per chi invece li sta cercando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Un black friday diverso: scegliere la natura invece del superfluo Leggi anche: Famiglia che vive nel bosco, il vicino parla dei bambini: "Stanno bene, a loro manca solo il superfluo"

