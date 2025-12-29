Neijuan il male oscuro che affligge l’economia cinese

Neijuan, termine che indica un senso di involuzione o stagnazione, rappresenta uno dei concetti più rilevanti dell’economia cinese nel 2025. Questo fenomeno riflette le sfide di un sistema in crescita che attraversa momenti di difficoltà e incertezza. Comprendere il significato e le implicazioni di neijuan è fondamentale per analizzare le tendenze e le dinamiche dell’economia cinese contemporanea.

Se per l'Oxford English Dictionary la parola dell'anno è il sostantivo " rage bait " (esca della rabbia), in Cina uno dei termini più emblematici del 2025 è nèijuan (involuzione). A partire dal 2024, infatti, il Partito Comunista Cinese (Pcc) ha fatto proprio questo concetto antropologico per spiegare il male oscuro che affligge l' economia nazionale: non tanto la sovrapproduzione più volte citata dai media occidentali, quanto, appunto, l'involuzione. La rivista teorica del Comitato Centrale del Pcc, Qiushi, spiega nel dettaglio di che cosa si tratta: alla lettera di "un fenomeno di concorrenza malsana in cui gli attori economici, per conservare la propria posizione o contendersi un mercato limitato, investono incessantemente importanti risorse ed energie senza generare un aumento degli utili".

