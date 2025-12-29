Negli alberghi di Palermo e provincia 9,5 milioni di posti letto invenduti nel 2024 | Perso mezzo miliardo di euro

Nel 2024, nelle strutture alberghiere e extralberghiere di Palermo e provincia si sono registrati circa 9,5 milioni di posti letto invenduti, con soli 4.283.514 posti venduti. Questa situazione ha determinato una perdita economica stimata di oltre mezzo miliardo di euro in termini di spesa turistica non realizzata, evidenziando l’importanza di strategie mirate per favorire il rilancio del settore e attrarre un maggior numero di visitatori.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.