Negli alberghi di Palermo e provincia 9,5 milioni di posti letto invenduti nel 2024 | Perso mezzo miliardo di euro
Nel 2024, nelle strutture alberghiere e extralberghiere di Palermo e provincia si sono registrati circa 9,5 milioni di posti letto invenduti, con soli 4.283.514 posti venduti. Questa situazione ha determinato una perdita economica stimata di oltre mezzo miliardo di euro in termini di spesa turistica non realizzata, evidenziando l’importanza di strategie mirate per favorire il rilancio del settore e attrarre un maggior numero di visitatori.
Nel 2024 sono stati quasi 9,5 milioni i posti letto invenduti (4.283.514 quelli venduti) nelle strutture alberghiere ed extralberghiere di Palermo e provincia, con una perdita di economie - di spesa turistica non generata per il settore della sola ospitalità - di oltre mezzo miliardo di euro (564. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
