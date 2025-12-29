NBA i risultati della notte 29 dicembre | Kawhi Leonard vola i Clippers pure Scottie Barnes nella storia dei Raptors

Nella notte NBA del 29 dicembre sono state disputate sette partite, con alcune prestazioni di rilievo. Kawhi Leonard ha guidato i Clippers a una vittoria importante, mentre Scottie Barnes si è distinto nella storia dei Raptors. La serata ha offerto momenti significativi, consolidando il ritmo competitivo della stagione e confermando la presenza di sorprese e protagonisti emergenti nel campionato.

Sei le partite giocate in una notte NBA che ha visto parecchio in termini di grandi performance personali, un po’ anche in fattori sorpresa che emergono con costanza e, soprattutto, una sorta di mantra: Los Angeles che, per una sera, balla sugli States. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Un paio di partite si giocano quando in Italia è chiara prima serata. Dopo un supplementare da 19-5, i Toronto Raptors (19-19) riescono a battere per 141-127 i Golden State Warriors (16-16) nell’ennesima rivincita delle Finals 2019. Tripla doppia da 23 punti, 25 rimbalzi e 10 assist per Scottie Barnes: è la prima nella storia dei Raptors con un 20+20 alle prime due voci statistiche e la quarta in assoluto con 25 o più rimbalzi (precedenti: Shaquille O’Neal, Nikola Jokic, Domantas Sabonis ). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (29 dicembre): Kawhi Leonard vola, i Clippers pure. Scottie Barnes nella storia dei Raptors Leggi anche: NBA, i risultati della notte (1° novembre): tempo di NBA Cup, Leonard fa gioire i Clippers, Doncic dice 44 e trascina i Lakers Leggi anche: Kawhi Leonard la vince sulla sirena: la Top 5 della notte Nba Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. NBA 2025-26, risultati della notte: OKC travolge i Sixers, vittorie per Lakers e Blazers; NBA, i risultati della notte (27 dicembre): Keyonte George aiuta il colpo Jazz sui Pistons, vincono Celtics e Suns; Gigantesco Kawhi: 55 punti, i Clippers travolgono Detroit. Rimonta Toronto contro i Warriors; Houston domina i Lakers, Jokic salva Denver. NBA, i risultati della notte: OKC travolge i Sixers, vittorie per Lakers e Blazers - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, i risultati della notte: OKC travolge i Sixers, vittorie per Lakers e Blazers ... sport.sky.it

