NBA colpi per Lakers e Clippers I Thunder strapazzano i Sixers

Nella notte NBA, i Los Angeles Clippers hanno ottenuto una vittoria significativa contro i Detroit Pistons, primi in Eastern Conference, con il punteggio di 112-99. Contemporaneamente, i Lakers e i Thunder hanno registrato risultati rilevanti nelle rispettive sfide. Questo breve resoconto analizza le principali novità e le performance più interessanti della giornata, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sull’andamento della stagione in corso.

Los Angeles (Stati Uniti), 29 dicembre 2025 - Il colpo casalingo dei Los Angeles Clippers, che hanno sconfitto 112-99 i Detroit Pistons primi della classe in Eastern Conference, è senza dubbio una delle maggiori sorprese offerte dalla nottata NBA appena trascorsa. Un timbro a dir poco pesante sul successo della compagine losangelina lo ha messo un Kawhi Leonard a dir poco monumentale: la stella californiana, dopo i 41 punti messi a referto alla Vigilia di Natale contro i Rockets, ha infatti portato a casa un bottino di 55 punti (a cui ha aggiunto anche 11 rimbalzi), stabilendo così un nuovo record personale di punti segnati e facendo registrare la miglior prestazione per un giocatore dei Clippers dai tempi (dicembre 1990) dei 52 punti siglati da Charles Smith contro i Denver Nuggets. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, colpi per Lakers e Clippers. I Thunder strapazzano i Sixers Leggi anche: Risultati Nba, i Thunder strapazzano i Golden State Warriors. Bene Denver contro Sacramento Leggi anche: NBA, i risultati della notte (1° novembre): tempo di NBA Cup, Leonard fa gioire i Clippers, Doncic dice 44 e trascina i Lakers La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. I Clippers battono i Lakers, Houston e Boston ok; Curry e Butler rianimano Golden State. LeBron brilla, i Lakers no: stracciati da Kawhi nel derby; NBA, i risultati della notte (29 dicembre): Kawhi Leonard vola, i Clippers pure. Scottie Barnes nella storia dei Raptors; Nba: colpo di Dallas sui Pistons, i Lakers brillano con Doncic. NBA, colpi per Lakers e Clippers. I Thunder strapazzano i Sixers - 99 i Detroit Pistons primi della classe in Eastern Conference, è senza dubbio una del ... sport.quotidiano.net

Nba, Leonard travolge Detroit: Kawhi segna 55 punti! Vincono Lakers e Oklahoma - Doppia doppia da urlo per la 34enne ala che trascina i Clippers al successo sui Pistons. corrieredellosport.it

NBA, i risultati della notte: OKC travolge i Sixers, vittorie per Lakers e Blazers - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, i risultati della notte: OKC travolge i Sixers, vittorie per Lakers e Blazers ... sport.sky.it

Non finisce mai la sfida a colpi di trash talking e provocazioni tra Dillon Brooks e LeBron James. Il giocatore dei Suns ha stuzzicato, a distanza, ancora una volta la stella dei Lakers. Le due squadre si riaffronteranno prima di Natale, il 23 dicembre. #cronachedi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.