NatAmore ultimo appuntamento a Grottaminarda con il concerto Qualcuno sulla Terra

Si avvicina alla sua conclusione NatAmore, l’evento promosso dall’Amministrazione Comunale di Grottaminarda, che ha arricchito il periodo natalizio con una serie di iniziative culturali, artistiche e sociali. L’ultimo appuntamento è il concerto

Si avvia alla conclusione NatAmore, il percorso di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale che, nelle scorse settimane, ha accompagnato il periodo natalizio coinvolgendo l’intera comunità di Grottaminarda con iniziative culturali, artistiche e sociali.L’ultimo appuntamento è in programma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - "NatAmore", ultimo appuntamento a Grottaminarda con il concerto "Qualcuno sulla Terra" Leggi anche: “Qualcuno sulla Terra”, Eugenio Bennato e Pietra Montecorvino a Grottaminarda Leggi anche: Grottaminarda celebra dicembre con NatAmore: musica, tradizioni e solidarietà Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Grottaminarda, NatAmore si chiude con il concerto di Bennato, Montecorvino e Voci del Sud - Si avvia alla conclusione NatAmore, il percorso di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale che nelle scorse settimane ha accompagnato il periodo natalizio coinvolgendo l’intera comunità di Grott ... irpinianews.it

NatAmore giunge al suo emozionante finale ì | “ ” , :: un conc - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.