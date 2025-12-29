Natale | una bomba al posto di Gesù bambino il presepe shock contro le guerre

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Un presepe innovativo e provocatorio ha suscitato dibattito: al posto del tradizionale Gesù bambino, è stata collocata una bomba, simbolo di denuncia contro le guerre e le violenze. Questa rappresentazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze dei conflitti armati, invitando a riflettere sul significato del Natale e sulla pace nel mondo.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Natale: una bomba al posto di Gesu' bambino, il presepe shock contro le guerre. Allestito nella Basilica di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Valdarno. Una bomba al posto di Gesù Bambino per lanciare un messaggio shock contro le guerre. È questa la provocatoria scelta dell'artista Simone Naldini per uno dei presepi esposti nella mostra "Natale nel Mondo", in corso nella Cappella del Pellegrino al piano terra della Basilica di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. La rassegna, curata da Giuseppe D'Orsi e Pino Polcaro, è diventata un appuntamento fisso del territorio valdarnese, apprezzato per la qualità artistica delle opere e per l'alternanza annuale tra i presepi dei curatori e quelli di altri artisti.

