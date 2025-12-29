Natale spezzato dal destino | Michele Dall’Acqua muore a 59 anni dopo un malore improvviso a Oderzo

Il Natale di Colfrancui, frazione di Oderzo, è stato segnato da una tragica perdita. Michele Dall’Acqua, 59 anni, è deceduto improvvisamente a causa di un malore nel giorno di Natale. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai familiari in questo momento di dolore, mentre si attende di conoscere maggiori dettagli sull’accaduto.

Un malore improvviso nel giorno di Natale: la tragedia che ha colpito Colfrancui. Una tragedia improvvisa e devastante ha scosso la comunità di Colfrancui, frazione di Oderzo (Treviso), nel giorno di Natale. Michele Dall’Acqua, 59 anni, è morto a causa di un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. Un malore arrivato senza preavviso, in una giornata che avrebbe dovuto essere di festa e che invece si è trasformata in un incubo per la sua famiglia e per l’intero paese. La mattina in bicicletta e quel senso di stanchezza improvvisa. La mattina del 25 dicembre, Michele Dall’Acqua era uscito di casa in bicicletta per recarsi al bar di Ormelle. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

