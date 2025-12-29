Natale solidale a Padova | a Ipercity raccolti oltre 30mila euro a sostegno del territorio
Durante le festività natalizie, il Centro Commerciale Ipercity di Padova ha promosso iniziative solidali, raccogliendo oltre 30.000 euro a favore del territorio. Un gesto che sottolinea l’impegno della comunità nel sostenere progetti e iniziative a beneficio della collettività, consolidando il ruolo di Ipercity come punto di riferimento non solo per lo shopping, ma anche per la solidarietà locale.
Padova ancora una volta dimostra di avere il cuore grande: nel periodo natalizio appena concluso, il Centro Commerciale Ipercity di Padova ha rafforzato il proprio ruolo anche di spazio al servizio della comunità, diventando un punto di riferimento per iniziative solidali e raccolte fondi a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
All'Ipercity raccolti 30mila euro per la Città della Speranza e le altre Onlus del territorio - Padova ancora una volta dimostra di avere il cuore grande: nel periodo natalizio appena concluso, il Centro Commerciale Ipercity di ...
