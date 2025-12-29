Il 30 dicembre alle 15:30, in piazza della Rinascita, la pista di pattinaggio sul ghiaccio di

Sarà un pomeriggio all'insegna dell'inclusione quello del 30 dicembre, dalle 15,30, in piazza della Rinascita dove la pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà accessibile a tutti. Grazie a questa iniziativa, le persone con disabilità motoria in carrozzina potranno pattinare gratuitamente sul. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - "Natale on ice": la pista di pattinaggio in piazza della Rinascita diventa gratuita e accessibile alle persone disabili

Leggi anche: Ice Park, pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Smart

Leggi anche: Ice Park, pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Cavour

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Stars on Ice / Notizie / Novità / Homepage; Natale Accessibile ON ICE: la magia del ghiaccio per tutti, nessuno escluso; Dove andare a pattinare sul ghiaccio a Milano: le piste più scenografiche per vivere la magia del Natale; Ultimi giorni: Le piste di pattinaggio di Natale ancora aperte per il Capodanno a Parigi e Île-de-France.

"Natale on ice": la pista di pattinaggio in piazza della Rinascita diventa gratuita e accessibile alle persone disabili - Martedì 30 dicembre, a partire dalle ore 15:30, la pista di pattinaggio sul ghiaccio installata in piazza della Rinascita a Pescara si trasformerà in un luogo accessibile a tutti ... ilpescara.it