Sarà un pomeriggio all'insegna dell'inclusione quello del 30 dicembre, dalle 15,30, in piazza della Rinascita dove la pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà accessibile a tutti. Grazie a questa iniziativa, le persone con disabilità motoria in carrozzina potranno pattinare gratuitamente sul. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
"Natale on ice": la pista di pattinaggio in piazza della Rinascita diventa gratuita e accessibile alle persone disabili - Martedì 30 dicembre, a partire dalle ore 15:30, la pista di pattinaggio sul ghiaccio installata in piazza della Rinascita a Pescara si trasformerà in un luogo accessibile a tutti ... ilpescara.it
