Natale in periferia tra luci e comunità | un pomeriggio di festa animazione e sorprese per grandi e piccoli

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto “Natale in Periferia tra luci e comunità” continua con un evento dedicato alle famiglie e ai bambini di Villagrazia. Un pomeriggio di festa, animazione e sorprese, pensato per rafforzare i legami nel quartiere e vivere insieme lo spirito natalizio. Un’occasione di incontro e condivisione, che arricchirà il periodo delle festività con momenti di convivialità e divertimento per tutti.

Prosegue la prima edizione di “Natale in Periferia tra luci e comunità” con un nuovo appuntamento dedicato soprattutto ai bambini e alle famiglie del quartiere Villagrazia. Lunedì 29 dicembre, a partire dalle ore 16:30, presso l’ingresso della Parrocchia Maria SS. delle Grazie (via Villagrazia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

