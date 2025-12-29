Natale a Formigine più di 80 iniziative e migliaia di visitatori

Il Natale a Formigine si è concluso dopo un mese di eventi, dal 29 novembre al 28 dicembre. Durante questo periodo, il centro storico ha accolto oltre 80 iniziative, tra mercatini e attività, attirando migliaia di visitatori. Un calendario ricco di momenti pensati per valorizzare l’artigianalità e promuovere lo spirito natalizio nella comunità locale.

Dopo quasi un mese di iniziative, si è concluso mercoledì il calendario di Natale a Formigine, che dal 29 novembre con l'accensione dell'albero e delle luminarie al 28 dicembre ha animato i fine settimana del centro storico con mercatini a tema, capaci di valorizzare l'artigianalità e.

