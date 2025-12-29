Nasconde pistola e munizioni in un casolare nei guai 33enne

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver nascosto una pistola e munizioni in un casolare. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione di controllo, e l’uomo dovrà affrontare le conseguenze legali per detenzione abusiva di armi. Passerà gli ultimi giorni dell’anno in custodia, in attesa delle decisioni delle autorità competenti.

Pistola e munizioni nascoste nel casolare, arrestato 33enne messinese ad Augusta - I Carabinieri di Augusta, coadiuvati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato un pregiudicato 33enne originario di Tortorici (ME), per detenzione abusiva di armi ... siracusaoggi.it

Pistola e munizioni in casa, arrestato 49enne nel Siracusano - Nel corso di una perquisizione effettuata nel casolare dell’uomo, in contrada Bacino di Augusta, hanno trovato e sequestrato una pistola con matricola abrasa e 49 munizioni. livesicilia.it

VIDEO | Colpi di pistola alla squadra di ciclismo: sui social dilaga l'odio verso i corridori - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.