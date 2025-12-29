Nasconde pistola e munizioni in un casolare nei guai 33enne
Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver nascosto una pistola e munizioni in un casolare. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione di controllo, e l’uomo dovrà affrontare le conseguenze legali per detenzione abusiva di armi. Passerà gli ultimi giorni dell’anno in custodia, in attesa delle decisioni delle autorità competenti.
Passerà gli ultimi giorni dell'anno l'uomo arrestato dai carabinieri per detenzione abusiva di armi e munizioni. I carabinieri di Augusta, insieme ai colleghi del nucleo dello Squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, hanno infatti fermato un 33enne, originario di Tortorici, al termine di una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Discarica abusiva nel fondo agricolo, nei guai 41enne. Sequestrati rifiuti e casolare | FOTO
Leggi anche: Carabinieri trovano Smart rubata oltre un anno fa e documenti falsi: nei guai una 33enne
Pistola e munizioni in un casolare, arrestato 33enne - I carabinieri della stazione di Augusta (Siracusa), coadiuvati dai militari dello Squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, hanno arrestato un 33enne originario di Tortorici (Messina) per detenzione ... grandangoloagrigento.it
Pistola e munizioni nascoste nel casolare, arrestato 33enne messinese ad Augusta - I Carabinieri di Augusta, coadiuvati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato un pregiudicato 33enne originario di Tortorici (ME), per detenzione abusiva di armi ... siracusaoggi.it
Pistola e munizioni in casa, arrestato 49enne nel Siracusano - Nel corso di una perquisizione effettuata nel casolare dell’uomo, in contrada Bacino di Augusta, hanno trovato e sequestrato una pistola con matricola abrasa e 49 munizioni. livesicilia.it
VIDEO | Colpi di pistola alla squadra di ciclismo: sui social dilaga l'odio verso i corridori - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.