Nasce una superstrada green verso l’Adda

È stata inaugurata una nuova “superstrada green” a Tavazzano con Villavesco, nel Lodigiano, che punta a favorire la mobilità sostenibile e a preservare la biodiversità locale. Questa infrastruttura mira a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare la connessione tra le comunità, promuovendo un approccio più responsabile alla mobilità e alla tutela del territorio. Un passo importante per il territorio e per lo sviluppo di soluzioni di trasporto più ecocompatibili.

TAVAZZANO CON VILLAVESCO (Lodi) Il Lodigiano accelera sulla mobilità dolce e sulla tutela della biodiversità. Con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica denominato " Le Vie dell'Acqua ", la Provincia di Lodi definisce il volto, al momento, del terzo lotto di interventi (sono tre le macro aree interessate per un totale di nove comuni) previsti dalla Convenzione Ambientale del dicembre 2022, siglata con la società EP Produzione in occasione della sostituzione dell'unità 8 con un modulo a ciclo combinato della centrale termoelettrica di Tavazzano e Montanaso. Non si tratta solo di piste ciclabili, ma di una vera e propria operazione di " ricucitura " del paesaggio in quanto si metteranno in connessione i comuni di Sordio, Casalmaiocco e San Zenone al Lambro.

