Nasce ‘Lombardia Notizie TV’ televisione in streaming dedicata alla Regione
È stato lanciato ‘Lombardia Notizie TV’, una piattaforma di streaming dedicata alle notizie e agli eventi della regione Lombardia. Disponibile sui canali YouTube e Twitch di Regione Lombardia, questa iniziativa offre un aggiornamento costante e accessibile su ciò che riguarda il territorio. Un servizio pensato per fornire informazioni precise e puntuali a tutti gli interessati alla vita e alle notizie della regione.
(Adnkronos) – È online ‘Lombardia Notizie TV’, una proposta editoriale che può essere seguita in streaming sui canali YouTube e Twitch di Regione Lombardia. Una vera e propria TV, con un palinsesto, che – dalle ore 8 della mattina e fino a mezzanotte – propone servizi giornalistici, approfondimenti da studio e video di promozione dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Saldi invernali 2026: dalla Lombardia alla Sicilia: le date regione per regione
Leggi anche: Saldi invernali 2026: dalla Lombardia alla Sicilia: le date regione per regione
Nuovo servizio di Arpa Lombardia, nasce Sportello Imprese https://lecconotizie.com/economia/lecco-economia/nuovo-servizio-di-arpa-lombardia-nasce-sportello-imprese/ - facebook.com facebook
Nuovo servizio di Arpa Lombardia, nasce Sportello Imprese. Lo Palo: obiettivi comuni per ambiente e cultura imprenditoriale arpalombardia.it/agenda/notizie… x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.