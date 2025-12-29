Nasce ‘Lombardia Notizie TV’ televisione in streaming dedicata alla Regione

È stato lanciato ‘Lombardia Notizie TV’, una piattaforma di streaming dedicata alle notizie e agli eventi della regione Lombardia. Disponibile sui canali YouTube e Twitch di Regione Lombardia, questa iniziativa offre un aggiornamento costante e accessibile su ciò che riguarda il territorio. Un servizio pensato per fornire informazioni precise e puntuali a tutti gli interessati alla vita e alle notizie della regione.

