Nasce ‘Lombardia Notizie TV’ televisione in streaming dedicata alla Regione

È stato lanciato ‘Lombardia Notizie TV’, una piattaforma di streaming dedicata alle notizie e agli eventi della regione Lombardia. Disponibile sui canali YouTube e Twitch di Regione Lombardia, questa iniziativa offre un aggiornamento costante e accessibile su ciò che riguarda il territorio. Un servizio pensato per fornire informazioni precise e puntuali a tutti gli interessati alla vita e alle notizie della regione.

(Adnkronos) – È online ‘Lombardia Notizie TV’, una proposta editoriale che può essere seguita in streaming sui canali YouTube e Twitch di Regione Lombardia. Una vera e propria TV, con un palinsesto, che – dalle ore 8 della mattina e fino a mezzanotte – propone servizi giornalistici, approfondimenti da studio e video di promozione dei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

