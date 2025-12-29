Nasce LaSalute di LaPresse | focus su medicina farma e benessere

Nasce LaSalute di LaPresse, un nuovo spazio dedicato a medicina, farmaceutica e benessere. In un contesto in cui l’informazione sulla salute è sempre più influenzata da tecnologie digitali, questo luogo offre notizie affidabili e aggiornate per tutti, dai giovani ai più anziani. Un punto di riferimento per chi desidera conoscere le ultime novità nel settore e approfondire tematiche legate a uno stile di vita sano e sostenibile.

Il benessere quotidiano nasce da piccoli gesti costanti: ascoltare il proprio corpo, controllare i valori essenziali e mantenere uno stile di vita equilibrato. Con analisi periodiche e semplici attenzioni, puoi prevenire squilibri, gestire meglio le tue energie e vivere

La salute nasce a tavola. L'alimentazione è il primo strumento di prevenzione a disposizione dei cittadini. È il messaggio al centro dell'inaugurazione del primo mercato contadino all'interno di un ospedale, il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS

