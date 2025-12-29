Nasce LaSalute di LaPresse | focus su medicina farma e benessere
Nasce LaSalute di LaPresse, un nuovo spazio dedicato a medicina, farmaceutica e benessere. In un contesto in cui l’informazione sulla salute è sempre più influenzata da tecnologie digitali, questo luogo offre notizie affidabili e aggiornate per tutti, dai giovani ai più anziani. Un punto di riferimento per chi desidera conoscere le ultime novità nel settore e approfondire tematiche legate a uno stile di vita sano e sostenibile.
Nell’era dell’AI e dei contenuti verosimili prodotti da algoritmi, la salute resta al centro dell’interesse degli italiani, dai più giovani – che oggi però si informano soprattutto sui social – agli esponenti della Silver economy, che inseguono una longevità sana con l’aiuto di digitale, sensori e tecnologie. LaSalute di LaPresse debutta oggi come spazio web originale, nei contenuti e nella forma: racconterà storie di benessere, sanità, medicina, ricerca e innovazione dall’Italia ma anche dall’estero, con un linguaggio semplice ma accattivante, coniugando video, foto e testi nella tradizione di LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
