Nasce con una lesione ma i medici sono assolti | Nessun risarcimento Condannati i genitori

Un caso giudiziario riguardante una bambina con una lesione permanente, nato da una richiesta di risarcimento superiore a un milione di euro, si è concluso con l’assoluzione dei medici coinvolti. I genitori sono stati condannati, mentre i professionisti sono stati dichiarati non responsabili. La vicenda si è svolta ad Ancona, evidenziando come le responsabilità mediche siano state accertate e le parti coinvolte abbiano ottenuto una decisione definitiva.

Ancona, 29 dicembre 2025 – Una richiesta di risarcimento da oltre un milione di euro. Una bambina con una lesione permanente. E una sentenza che assolve i medici e condanna i genitori al pagamento di oltre 20mila euro tra spese legali e consulenze. È una storia che entra in sala parto minuto per minuto e arriva fino al Tribunale di Ancona, dove il 22 dicembre 2025 i giudici hanno detto no a ogni pretesa risarcitoria. Famiglia con 7,68 euro, si fa vivo un imprenditore: "Voglio solo dare una mano" Per i genitori quella lesione non è stata una fatalità. Al centro c'è una bambina nata nel 2016 all'ospedale di Fabriano.

