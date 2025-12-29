Napoli tentato omicidio del giovane calciatore per vecchie ruggini

Un episodio di violenza a Napoli ha coinvolto il giovane calciatore Bruno Petrone, di 18 anni, rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da quattro coltellate. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione potrebbe essere legata a una faida pregressa. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’evento e individuare eventuali responsabilità. Petrone si trova attualmente in condizioni di rianimazione.

Ci sarebbe una lite pregressa alla base del tentato omicidio del calciatore 18enne Bruno Petrone, ancora ricoverato in rianimazione dopo essere stato colpito da quattro coltellate. Sotto accusa 5 minorenni fra cui un 15enne, che, Interrogato dai carabinieri, è scoppiato in lacrime, raccontando cos'era successo la notte di santo Stefano. Il 15enne dovrà essere risentito nelle prossime ore dal giudice del tribunale per i minorenni per l'interrogatorio di garanzia. I carabinieri hanno ricostruito tutto anche grazie alle telecamere di sorveglianza.

