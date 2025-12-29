Napoli show a Cremona ma poco elogiato in TV | Juventus Inter e Milan le più ‘discusse’

Il Napoli ha ottenuto una vittoria convincente contro la Cremonese, dimostrando solidità e continuità di prestazioni. Nonostante il risultato positivo, l’evento ha ricevuto minore attenzione in televisione rispetto alle discussioni su Juventus, Inter e Milan. Questa analisi evidenzia come alcune partite possano passare in secondo piano, anche quando le prestazioni sono di livello superiore e testimoniano la crescita della squadra partenopea.

La vittoria del Napoli contro la Cremonese è stata netta, convincente, matura. Una prestazione che ha mostrato ancora una volta la forza, l'identità e la continuità di una squadra che non si limita a vincere, ma che domina il gioco e impone il proprio ritmo. Eppure, come troppo spesso accade, il racconto mediatico sembra seguire .

Cremonese-Napoli 0-2, Antonio Conte: «Ci stiamo costruendo il cammino» - E si affida a qualche citazione per dettare le prossime fermate del suo Napoli. ilmattino.it

A Cremona è Hojlund show: sempre più decisivo nel Napoli, ha superato i goal della passata stagione e Lukaku può aspettare - Un super Rasmus Hojlund permette al Napoli di tornare alla vittoria in trasferta e superare la Cremonese: doppietta del danese che ha stravinto il duello con Baschirotto. msn.com

Hojlund trascina il Napoli, doppietta show alla Cremonese: Conte a -1 da Allegri - facebook.com facebook

FOTO SHOW NM - Cremonese-Napoli, il nostro focus da bordocampo x.com

