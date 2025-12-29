Napoli se non è Neres è Hojlund | la staffetta in zona gol che fa felice Conte

Nel calcio moderno, i singoli giocatori possono fare la differenza. A Napoli, le prestazioni di David Neres e Rasmus Hojlund rappresentano due momenti chiave della stagione, contribuendo a rafforzare la posizione della squadra sotto la guida di Antonio Conte. La loro capacità di trovare la rete ha influenzato il cammino del Napoli in un momento cruciale del campionato, in un contesto di competizione serrata tra le big italiane.

Napoli, 29 dicembre 2025 - Il calcio è un gioco di squadra, ma spesso sono i numeri di un singolo a decidere le partite e, potenzialmente, gli interi campionati: in casa Napoli gli exploit prima di David Neres e poi di Rasmus Hojlund sono oro colato per Antonio Conte, a maggior ragione nel turno di campionato che vede le vittorie di Inter, Milan e Juventus (aspettando la Roma ). Neres, Hojlund e Conte: il loro ruolo nella rinascita del Napoli. Il brasiliano è stato decisivo nella Supercoppa Italiana e il danese, a sua volta a segno a Riad, sta trascinando gli azzurri in campionato: volendo sintetizzare al massimo quanto sta accadendo al Napoli a partire dalla ripresa della stagione dopo la sosta di novembre, questo è il punto della situazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

