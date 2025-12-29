Napoli mercato bloccato | Manna attacca la nuova norma federale

Il mercato del Napoli si trova attualmente in stallo a causa delle nuove norme federali. Dopo un iniziale atteggiamento di cautela, la società ha deciso di esprimere pubblicamente il proprio disappunto. La questione rimane aperta e al centro del dibattito, mentre si aspetta una possibile revisione delle regolamentazioni che influenzano le operazioni di mercato del club.

"> Il Napoli aveva scelto inizialmente un profilo basso, ma alla vigilia dell’ultima gara dell’anno è arrivata la presa di posizione ufficiale. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha espresso apertamente il disagio del club per il blocco improvviso del mercato invernale, una decisione comunicata dalla Federcalcio il 23 dicembre che ha di fatto stravolto la programmazione azzurra. Una situazione che ha colto di sorpresa anche De Laurentiis e Antonio Conte, come riportato da Il Mattino di Napoli. Il dirigente non ha nascosto il fastidio della società, parlando di un vero paradosso: «È un grandissimo paradosso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

