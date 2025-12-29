Napoli le parole di Conte finiscono sotto accusa | il giornalista sbugiarda il tecnico azzurro

Dopo la partita tra Cremonese e Napoli, le dichiarazioni di Antonio Conte sono state oggetto di attenzione. Il tecnico azzurro ha evidenziato la superiorità economica delle tre grandi del Nord Italia (Juventus, Inter e Milan). Questa affermazione ha suscitato reazioni e valutazioni diverse, portando a un dibattito sulle disparità nel calcio italiano. Di seguito analizziamo le parole di Conte e le risposte che hanno generato.

Nel post-partita di Cremonese- Napoli mister Antonio Conte ci ha tenuto a sottolineare la superiorità delle grandi 3 del Nord Italia (Juventus, Inter e Milan) in termini economici. In particolare, l’allenatore si è soffermato sul monte ingaggi e sul costo complessivo delle rose. A smentire le affermazioni dell’azzurro, però, è piombato il giornalista Fabrizio Biasin, di nota fede nerazzurra. Quest’ultimo ha pubblicato i dati sul valore delle rose dei club, sottolineando la superiorità del Napoli in questo parametro. Biasin smentisce Conte: il Napoli è la rosa più costosa. In seguito al match disputato dal Napoli nel pomeriggio di ieri, Conte ha ribadito la superiorità delle due milanesi e della Juventus rispetto al Napoli, sottolineando la netta supremazia economica di questi club rispetto ai partenopei. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, le parole di Conte finiscono sotto accusa: il giornalista “sbugiarda” il tecnico azzurro Leggi anche: Conte sotto accusa: parole pesantissime dopo Napoli-Inter Leggi anche: Conte avverte tutte le rivali: «Il Napoli non era morto. Le partite si possono vincere o meno ma sappiamo che…». Le parole del tecnico La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Siediti cog...ne, così Allegri a Oriali. Poi l'intervento di Conte: ecco cosa si sono detti; E' CONTE L'EMIRO D'ARABIA! Il Napoli vince la SuperCoppa Italiana; Il Napoli dovrà fare mercato a saldo zero! È arrivato il giudizio della nuova commissione indipendente sui conti dei club; Criscitiello: Oriali è il vigile urbano di Conte. Nella lite con Allegri ne esce male lui. Antonio Conte dopo Cremonese-Napoli: le sue parole su Juve, Inter e Milan, reali o strategia? - Antonio Conte dopo Cremonese–Napoli analizza il gap tra Napoli e le big Juventus, Milan e Inter. tag24.it

Conte ha trasformato il Napoli in un laboratorio di idee - Dall'emergenza, Conte ha creato un progetto sofisticato e con margini di crescita tutti da esplorare. ilnapolista.it

Napoli, Conte analizza: «In campionato siamo lì e cerchiamo di restare vicino alle posizioni di alte. Ma Juve, Milan e Inter…» - Napoli, Conte parla nel post gara: «In campionato siamo lì e cerchiamo di restare vicino alle posizioni di alte. calcionews24.com

Le parole del tecnico del Napoli sui due infortunati eccellenti - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.