Napoli Lang già in bilico | il mercato può riaprirgli la porta
Napoli valuta ancora le possibilità di reintegro di Lang, il cui futuro dipende dall’esito del mercato. Dopo sei mesi, il tempo resta limitato per chiudere eventuali trattative, soprattutto considerando l’investimento fatto e le sfide di un inserimento non immediato. La situazione rimane aperta, e le prossime settimane potrebbero essere decisive per definire il suo percorso.
Sei mesi non sono molti, soprattutto quando l’investimento è stato importante e l’inserimento non immediato. Eppure il futuro di Noa Lang al Napoli non è più una certezza assoluta. Secondo indiscrezioni raccolte in ambiente azzurro, a gennaio la dirigenza non chiuderà la porta a eventuali offerte, anche per uno dei colpi più discussi dell’ultima estate. Una prospettiva che sorprende solo in parte. Lang, arrivato con aspettative alte e una spesa significativa, non è riuscito fin qui a incidere con continuità. I numeri raccontano una stagione fatta di presenza ma poca concretezza: un solo gol all’attivo, segnato contro l’Atalanta, in un totale di 21 apparizioni tra campionato e coppe. 🔗 Leggi su Como1907news.com
