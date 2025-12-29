Napoli Lang già in bilico | il mercato può riaprirgli la porta

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli valuta ancora le possibilità di reintegro di Lang, il cui futuro dipende dall’esito del mercato. Dopo sei mesi, il tempo resta limitato per chiudere eventuali trattative, soprattutto considerando l’investimento fatto e le sfide di un inserimento non immediato. La situazione rimane aperta, e le prossime settimane potrebbero essere decisive per definire il suo percorso.

Sei mesi non sono molti, soprattutto quando l’investimento è stato importante e l’inserimento non immediato. Eppure il futuro di Noa Lang al Napoli non è più una certezza assoluta. Secondo indiscrezioni raccolte in ambiente azzurro, a gennaio la dirigenza non chiuderà la porta a eventuali offerte, anche per uno dei colpi più discussi dell’ultima estate. Una prospettiva che sorprende solo in parte. Lang, arrivato con aspettative alte e una spesa significativa, non è riuscito fin qui a incidere con continuità. I numeri raccontano una stagione fatta di presenza ma poca concretezza: un solo gol all’attivo, segnato contro l’Atalanta, in un totale di 21 apparizioni tra campionato e coppe. 🔗 Leggi su Como1907news.com

napoli lang gi224 in bilico il mercato pu242 riaprirgli la porta

© Como1907news.com - Napoli, Lang già in bilico: il mercato può riaprirgli la porta

Leggi anche: Napoli, Lang può partire a gennaio: già deciso chi arriva al suo posto

Leggi anche: Lucca può già lasciare il Napoli? Cosa filtra in vista del mercato di gennaio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

napoli lang gi224 bilicoProbabili formazioni Napoli Bologna/ Quote: Elmas o Lang? (Supercoppa Italiana, 22 dicembre 2025) - Probabili formazioni Napoli Bologna, oggi 22 dicembre 2025, quote e ultime notizie su moduli e titolari per Conte e Italiano in Supercoppa Italiana. ilsussidiario.net

Napoli, Lang: "Ho parlato con Conte solo una volta, vorrei giocare di più" - Dopo la pesante sconfitta del Napoli contro il Psv, con un risultato finale di 6- sport.sky.it

Napoli, Lang: "Sono il tipo di calciatore che il tifoso vuole veder giocare, qui per vincere" - Folgarida, nel quarto giorno del ritiro estivo del Napoli, verrà presentato alla stampa il terzo acquisto del Napoli di questa sessione estiva. tuttomercatoweb.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.