Napoli Juan Jesus sta vivendo una seconda giovinezza | il suo contratto è in scadenza tra sei mesi

Juan Jesus, difensore del Napoli, sta attraversando un momento positivo nella sua carriera, con prestazioni solide e una presenza importante in squadra. Il suo contratto, in scadenza tra sei mesi, suscita interesse sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori, che valutano il suo futuro nel club partenopeo. La sua continuità e affidabilità rappresentano un elemento chiave nel progetto tecnico di Antonio Conte.

Juan Jesus sta vivendo una seconda giovinezza in maglia azzurra, diventando uno dei protagonisti più sorprendenti e affidabili del Napoli di Antonio Conte. In un momento della stagione in cui ogni dettaglio fa la differenza, il difensore brasiliano ha saputo rispondere presente. Non è un caso se, nelle ultime partite, Conte lo ha addirittura preferito .

