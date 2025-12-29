Napoli intera dietro di me Giada scia su un sogno

Giada D’Antonio, 16 anni, ha recentemente debuttato nella Coppa del Mondo di sci alpino nello slalom di Semmering, mostrando un talento precoce e una grande passione per lo sport. Originaria di Napoli, rappresenta una giovane promessa nel panorama sciistico italiano. In questo articolo, esploreremo il suo percorso e le sfide affrontate in una disciplina dove il sogno di arrivare in alto richiede impegno e determinazione.

Tempo di lettura: 5 minuti Si potrebbe dire che Giada D’Antonio, 16 anni compiuti lo scorso 28 maggio e fresca di esordio nella Coppa del Mondo di sci alpino nello slalom speciale di Semmering di ieri, sia nata con gli sci ai piedi. “ Aveva poco più di quattro anni quando ha iniziato a sciare” spiega Stefano Romano, presidente dello Sci Club Vesuvio, la squadra per la quale ha sempre gareggiato sotto l’egida del comitato Campania-Puglia della Fisi (la federazione italiana sport invernali). Il suo esordio tra i pali stretti dello slalom di Semmering, in Austria, anche se è durato pochi secondi, non lo dimenticherà mai. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Napoli intera dietro di me”, Giada scia su un sogno Leggi anche: Un'intera tifoseria scippata del suo sogno: un divieto sproporzionato che fa andare di traverso la Serie A Leggi anche: Incendi a Milano, 11 automobili date a fuoco nella notte: il sospetto dietro la scia di roghi e le vie colpite La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Giada D’Antonio porterà Napoli sulle piste da sci, il papà: «sarò lì con la pastiera, si resta napoletani ovunque ci si trovi» - Îl Giornale intervista il papà di Giada D'Antonio, la 16enne di San Sebastiano al Vesuvio, alla vigilia del debutto in Coppa del mondo di sci ... ilnapolista.it

Anche lo sci italiano tifa Napoli: la 16enne Giada D'Antonio debutterà in Coppa del Mondo - I primi passi di Giada sulla neve sulle piste appenniniche di Roccaraso, dove ha difeso i colori dello Sci Club Vesuvio. msn.com

L’intera narrazione di Antonio Conte sul Napoli che è inferiore alla Juventus, all’Inter e al Milan è ridimensionata dalla realtà dei conti e degli investimenti. E il tecnico, al netto del suo personaggio e delle comprensive strategie di comunicazione, non ha scuse. - facebook.com facebook

Grandissima vittoria del #Napoli, che ha conquistato tre punti pesantissimi all'Olimpico ritrovando il primo posto in classifica. Bellissima la partita, interpretata con grinta e passione da entrambe le squadre. Il Napoli ha meritato l'intera posta in palio per la conce x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.