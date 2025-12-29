Napoli il capolavoro Conte secondo Criscitiello

Secondo Michele Criscitiello, nel bilancio di fine 2025, il Napoli di Antonio Conte si conferma come uno dei principali esempi di eccellenza nel calcio italiano. La sua crescita e le prestazioni della squadra evidenziano un percorso solido e di qualità, che rafforza il ruolo del club nel panorama nazionale. Un risultato che sottolinea l’importanza della programmazione e dell’impegno nell’ambito sportivo.

Nel bilancio di fine 2025 tracciato da Michele Criscitiello, c'è una certezza che spicca sopra tutte le altre: il Napoli di Antonio Conte rappresenta l'eccellenza del calcio italiano. Nell'editoriale pubblicato su Sportitalia.it, il direttore assegna il voto più alto all'allenatore azzurro, celebrando un lavoro definito straordinario per impatto, risultati e prospettiva. «Un maestro», lo definisce Criscitiello su Sportitalia.it. Conte, arrivato in un momento di grande difficoltà, ha preso in mano una squadra considerata "morta" e l'ha trasformata in appena nove mesi, riportandola sul tetto d'Italia.

