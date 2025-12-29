Napoli Goretzka resta un’idea | Conte spinge ma se ne riparla più avanti

Il Napoli mantiene l’interesse per Leon Goretzka, ma al momento l’operazione resta complessa e in fase di valutazione. Nonostante l’insistenza di Antonio Conte, la possibilità di portare il centrocampista tedesco in rosa richiederà ulteriori approfondimenti e tempi più ampi. La società azzurra continua a monitorare la situazione, valutando le opzioni future senza fretta, in attesa di sviluppi più concreti.

"> Il nome di Leon Goretzka resta sul taccuino del Napoli, ma l’operazione appare tutt’altro che semplice nel breve periodo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, non è escluso che la situazione possa evolvere più avanti, ma difficilmente ci saranno sviluppi immediati già nelle prossime settimane. Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco nel giugno 2026 e, almeno fino a gennaio, l’intenzione del club bavarese sarebbe quella di confermare in blocco l’attuale rosa, anche perché Goretzka continua a essere impiegato con una certa continuità da titolare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

