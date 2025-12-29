Napoli Goretzka resta un’idea | Conte spinge ma se ne riparla più avanti
Il Napoli mantiene l’interesse per Leon Goretzka, ma al momento l’operazione resta complessa e in fase di valutazione. Nonostante l’insistenza di Antonio Conte, la possibilità di portare il centrocampista tedesco in rosa richiederà ulteriori approfondimenti e tempi più ampi. La società azzurra continua a monitorare la situazione, valutando le opzioni future senza fretta, in attesa di sviluppi più concreti.
"> Il nome di Leon Goretzka resta sul taccuino del Napoli, ma l’operazione appare tutt’altro che semplice nel breve periodo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, non è escluso che la situazione possa evolvere più avanti, ma difficilmente ci saranno sviluppi immediati già nelle prossime settimane. Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco nel giugno 2026 e, almeno fino a gennaio, l’intenzione del club bavarese sarebbe quella di confermare in blocco l’attuale rosa, anche perché Goretzka continua a essere impiegato con una certa continuità da titolare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche: Impallomeni sicuro su Napoli Juve: «La squadra di Conte è più avanti ma Spalletti se la giocherà in questo modo». L’analisi sul big match
Leggi anche: Lecco, saluta mercato in centro: se ne riparla nel 2026
Dalla Germania: Goretzka fuori dai piani di Kompany, Napoli pronto a entrare in corsa - Napoli punta Leon Goretzka: centrocampista Bayern in scadenza, possibile colpo a gennaio per rinforzare il centrocampo. ilnapolista.it
Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto - Napoli, a gennaio arriva il centrocampista: Goretzka è il sogno ma Mainoo resta l'ipotesi più concreta. tuttomercatoweb.com
Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in ... - La situazione infortuni relativa a De Bruyne e Anguissa ha portato a stabilire le priorità. tuttomercatoweb.com
#Goretzka , #Napoli e #Juventus in corsa: rottura vicina col #Bayern #europacalcio x.com
Napoli interessato a Goretzka, la posizione del Bayern a gennaio - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.