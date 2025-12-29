Napoli dominante Chiariello esalta Hojlund e il calcio di Conte
Il Napoli si conferma protagonista della stagione, con una vittoria importante a Cremona. Chiariello analizza le prestazioni di Hojlund e il metodo di gioco di Conte, evidenziando come questi elementi contribuiscano alla crescita della squadra. L’articolo approfondisce le strategie e le caratteristiche che rendono il Napoli una delle formazioni più attente e competitive del campionato.
La vittoria del Napoli a Cremona non è stata solo un successo importante in classifica,
L'ANALISI - Chiariello: "Napoli, Hojlund devastante e primo su ogni pallone, con Neres la coppia più veloce e più rapida in assoluto" - Umberto Chiariello, giornalista, nel consueto editoriale per "Campania Sport" su Canale 21, ha commentato la prestazione del Napoli in campionato contro la Cremonese: "C’è un termine che ha usato oggi ... napolimagazine.com
L’editoriale di Chiariello: “Il Napoli ha risposto presente, c’è un unico appunto” - Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli con la Cremonese nel suo editoriale: "C’è un ... tuttonapoli.net
. @sscnapoli | Conte: "Hojlund è un calciatore giovane con margini di miglioramento importanti, sta diventando dominante. Lukaku e De Bruyne non so quando torneranno, si tratta di infortuni seri". x.com
