Napoli dominante Chiariello esalta Hojlund e il calcio di Conte

Il Napoli si conferma protagonista della stagione, con una vittoria importante a Cremona. Chiariello analizza le prestazioni di Hojlund e il metodo di gioco di Conte, evidenziando come questi elementi contribuiscano alla crescita della squadra. L’articolo approfondisce le strategie e le caratteristiche che rendono il Napoli una delle formazioni più attente e competitive del campionato.

L’editoriale di Chiariello: “Il Napoli ha risposto presente, c’è un unico appunto” - Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli con la Cremonese nel suo editoriale: "C’è un ... tuttonapoli.net

Prime pagine giornali sportivi oggi: il Napoli sui media Il Mattino: "Festa Hojlund, il bomber trascina gli azzurri" Il Corriere dello Sport Campania: "Re Rasmus: Conte vince ancora" TuttoSport: "Hojlund è il bomber dominante" La Gazzetta dello Sport: "Hoj - facebook.com facebook

. @sscnapoli | Conte: "Hojlund è un calciatore giovane con margini di miglioramento importanti, sta diventando dominante. Lukaku e De Bruyne non so quando torneranno, si tratta di infortuni seri". x.com

