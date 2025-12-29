Napoli domina la Cremonese | Hojlund protagonista e secondo posto consolidato

Il Napoli ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro la Cremonese, grazie anche alla prestazione di rilievo di Hojlund. Con questo risultato, la squadra partenopea mantiene saldamente il secondo posto in classifica, rafforzando la propria posizione in campionato.

Il Napoli supera la Cremonese 2-0 con un Hojlund in forma smagliante e consolida il secondo posto in classifica. Risponde a Milan e Juve e si riprende il secondo posto in classifica il Napoli, che allunga la scia positiva di prestazioni e risultati iniziata in Arabia: 2-0 alla Cremonese, partita sotto controllo dall’inizio alla fine, e un Rasmus Hojlund in condizione fisica e mentale straripante. Suo il gol che sblocca la partita dopo 12 minuti: la conclusione di Spinazzola gli finisce sui piedi e lui non si lascia pregare. Per i difensori della Cremonese si prospetta una domenica complicata: Hojlund lo conferma presentandosi altre due volte davanti ad Audero, con esiti meno fortunati della prima occasione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

