Napoli Conte non può fare a meno dell’azzurro | già pronto il rinnovo

Il Napoli si prepara a blindare uno dei suoi protagonisti, Leonardo Spinazzola, con un nuovo accordo contrattuale. Dopo aver dimostrato costanza e qualità in campo, il laterale si avvia a rinnovare il suo impegno con il club partenopeo. La volontà della società è di consolidare la rosa, facendo affidamento sulle prestazioni e sull’esperienza del giocatore, in una fase importante della stagione.

Leonardo Spinazzola sta per estendere il contratto che lo lega al Napoli, strappando un rinnovo meritatissimo a suon di prestazioni convincenti. La forma fisica oramai ottimale e la dedizione al lavoro sono fattori a favore dell’italiano, che vestirà azzurro almeno per un’altra stagione. Spinazzola vicino al rinnovo: contratto fino al 2027 + opzione. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sulle pagine di Tuttosport, il Napoli è molto vicino all’estensione del rapporto professionale con Leonardo Spinazzola. Infatti, sono molto positivi i dialoghi riguardo la firma di un nuovo contratto che lo legherebbe alla città partenopea fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Conte non può fare a meno dell’azzurro: già pronto il rinnovo Leggi anche: Conte esulta: recupero lampo per un azzurro, è pronto già per il Torino Leggi anche: Napoli, non solo Politano: rinnovo pronto per un altro azzurro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Conte ha fregato tutti con una bugia | così il Napoli può aprire un ciclo; Crasson | Lukaku è un grande Conte è il top Il Napoli può vincere la Supercoppa Italiana; Mercato Napoli a queste condizioni si può fare | Manna fiuta l’affare; L’unico dubbio di Conte riguarda Lang ed Elmas Buongiorno può tornare dal 1? Gazzetta. Napoli, un anno da favola - Due titoli, uno scudetto e una Supercoppa Italiana, come era riuscito a fare solo Maradona. msn.com

Napoli, Conte: “Non avevo bisogno di riprendermi la squadra. Il rapporto è molto forte” - Le parole dell’allenatore del Napoli Antonio Conte al termine del match tra Napoli e Atalanta, match valevole per la 12ª giornata Si è conclusa poco fa la sfida tra Napoli e Atalanta, valida per la ... gianlucadimarzio.com

Napoli, Conte: “Sarebbe bello dedicare la vittoria a Maradona. Lukaku? Non è ancora pronto” - Il Napoli di Antonio Conte ha ritrovato un po’ di serenità dopo la vittoria per 3- gianlucadimarzio.com

Conte senza filtri: “Il Napoli sta costruendo, non è ancora pronto a comandare” Antonio Conte, ai microfoni di DAZN, spiega con grande lucidità il momento del Napoli e le differenze strutturali con le big del campionato: “Per tanti motivi. È un percorso appena i - facebook.com facebook

#Marotta stuzzica #Conte: Il "Napoli è il più serio candidato alla vittoria dello scudetto" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.