Napoli che stoccata di Chivu a Conte | il tecnico nerazzurro risponde a tono

Nel 2025 il Napoli ha conquistato il suo quarto Scudetto e la terza Supercoppa Italiana, segnando un anno storico per il club. La stagione è stata caratterizzata da momenti di confronto tra figure chiave come Chivu e Conte, riflettendo l’intensità e le sfide di un campionato competitivo. In questo contesto, le dichiarazioni e le risposte tra allenatori e giocatori evidenziano la passione e la competitività che animano il calcio italiano.

Si è chiuso con una vittoria un 2025 storico per il Napoli, culminato con la vittoria del quarto Scudetto e della terza Supercoppa Italiana nella storia del club. Il successo per 2-0 con la Cremonese non ha, però, smosso la classifica, con i partenopei rimasti terzi a causa delle vittorie di Inter e Milan. Dopo la sfida a Cremona, Antonio Conte ha affermato che i partenopei non siano ancora strutturati come le due milanesi e la Juventus. Parole un po' spiazzanti, che sono arrivate anche all'orecchio di Cristian Chivu. Chivu snobba Conte: "Non mi interessa ciò che dice". Dopo la gara vinta contro l'Atalanta, Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN e successivamente in conferenza stampa.

