Napoli Basket-Cantù Basile schiaccia e ' rompe' il canestro | sostituito il tabellone | VIDEO

Durante il secondo quarto del match tra Napoli Basket e Cantù, si è verificato un episodio insolito: un giocatore di Napoli, Basile, ha schiacciato con forza il canestro, causando la rottura del tabellone. L’intervento tempestivo ha richiesto la sostituzione dell’intera struttura, evidenziando un momento curioso e particolare di questa partita di campionato.

Un curioso episodio, che di tanto in tanto capita nella pallacanestro, si è verificato nel corso del secondo quarto del match di campionato tra la Guerri Napoli Basket e l'Acqua San Bernardo Cantù. In seguito a una schiacciata del giocatore ospite Basile, si è letteralmente 'rotto' il canestro.

