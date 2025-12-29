Napoli avrà la metro senza conducente aggiudicata la gara per la Linea 10

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata aggiudicata la gara per la realizzazione della Linea 10 della metropolitana di Napoli, che collegherà piazza Carlo III alla stazione AV di Afragola. Questa nuova tratta sarà interamente automatizzata, senza conducente, contribuendo a migliorare la mobilità urbana e a potenziare i collegamenti tra il centro città e le aree periferiche.

Aggiudicata la gara per realizzare la metro Linea 10 di Napoli: collegherà piazza Carlo III alla stazione Av di Afragola. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Metro Napoli, parte la nuova linea 7: prima corsa lunedì 10 novembre

Leggi anche: A Napoli apre la metro Linea 7: prima corsa lunedì 10 novembre, gli orari

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

napoli avr224 metro senzaNapoli avrà la metro senza conducente, aggiudicata la gara per la Linea 10 - Aggiudicata la gara per realizzare la metro Linea 10 di Napoli: collegherà piazza Carlo III alla stazione Av di Afragola ... fanpage.it

Linea 10: per la metro senza conducente che collegherà Napoli, Afragola, Casoria e Casavatore al via la gara - Est della sua provincia, va – finalmente – verso un primo passo concreto della sua realizzazione, ovvero l'indizione ... fanpage.it

napoli avr224 metro senzaTrasporti a Napoli Natale, Capodanno e Befana 2026. Orari metro, bus e funicolari - Trasporti a Napoli tra Natale, Capodanno e Befana 2026: metro non stop il 31 dicembre, orari di bus, funicolari e parcheggi attivi. napolike.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.