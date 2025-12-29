Napoli avrà la metro senza conducente aggiudicata la gara per la Linea 10

È stata aggiudicata la gara per la realizzazione della Linea 10 della metropolitana di Napoli, che collegherà piazza Carlo III alla stazione AV di Afragola. Questa nuova tratta sarà interamente automatizzata, senza conducente, contribuendo a migliorare la mobilità urbana e a potenziare i collegamenti tra il centro città e le aree periferiche.

Linea 10: per la metro senza conducente che collegherà Napoli, Afragola, Casoria e Casavatore al via la gara - Est della sua provincia, va – finalmente – verso un primo passo concreto della sua realizzazione, ovvero l'indizione ... fanpage.it

Trasporti a Napoli Natale, Capodanno e Befana 2026. Orari metro, bus e funicolari - Trasporti a Napoli tra Natale, Capodanno e Befana 2026: metro non stop il 31 dicembre, orari di bus, funicolari e parcheggi attivi. napolike.it

Metro Linea 1 Napoli ferma su tutta la tratta per un guasto tecnico - facebook.com facebook

Nella notte di San Silvestro a #Napoli Metro Linea 1, le Funicolari Centrale e Chiaia e i Parcheggi effettuano #servizionostop tutta la notte. x.com

