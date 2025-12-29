Napoli aggredita e seviziata dopo lite in discoteca | cinque ragazze irrompono in casa e diffondono video sui social

A Napoli, cinque ragazze sono entrate in una casa dopo una lite in discoteca, diffondendo video dell’accaduto sui social. L’episodio evidenzia la diffusione di comportamenti violenti tra i giovani, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione di episodi di aggressione. È importante approfondire le cause e promuovere interventi per prevenire simili situazioni, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso.

Una violenza brutale, senza limiti, che scuote Napoli e riaccende l'allarme sul dilagare di aggressioni sempre più feroci tra giovanissimi. Una giovane donna è finita in ospedale dopo essere stata aggredita, insultata e seviziata nella propria abitazione da un gruppo di cinque ragazze, che hanno anche filmato l'intera scena per poi pubblicarla sui social network.

