Napoli aggiudicata la gara per la realizzazione della metropolitana Linea 10

Napoli ha affidato la realizzazione della Linea 10 della metropolitana, un’opera che collegherà la stazione AV di Afragola con diverse zone della città, tra cui Afragola, Casoria, Casavatore e piazza Carlo III. Questa infrastruttura strategica migliorerà la mobilità urbana e l’accessibilità metropolitana, con prospettive di estensione verso piazza Garibaldi. L’intervento rappresenta un passo importante per il potenziamento del sistema di trasporto napoletano.

Un’infrastruttura strategica che metterà in connessione la stazione AV di Afragola con Afragola, Casoria, Casavatore, la zona nord-est della città, piazza Carlo III e, in prospettiva, l’area di piazza Garibaldi, ridisegnando l’accessibilità metropolitana di Napoli. L’aggiudicazione in data odierna della gara di rilevanza europea è l’esito di un percorso tecnico e istituzionale che EAV ha . 🔗 Leggi su 2anews.it

