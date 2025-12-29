Napoli aggiudicata la gara per la realizzazione della metropolitana Linea 10

Napoli ha affidato la realizzazione della Linea 10 della metropolitana, un’opera che collegherà la stazione AV di Afragola con diverse zone della città, tra cui Afragola, Casoria, Casavatore e piazza Carlo III. Questa infrastruttura strategica migliorerà la mobilità urbana e l’accessibilità metropolitana, con prospettive di estensione verso piazza Garibaldi. L’intervento rappresenta un passo importante per il potenziamento del sistema di trasporto napoletano.

Webuild, alla guida di un consorzio, si è aggiudicata un contratto del valore di circa 660 milioni di euro per la realizzazione della prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della metropolitana di Napoli. L’appalto riguarda la progettazione esecutiva e la reali x.com

