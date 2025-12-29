Napoli a rischio i vigili in strada il 31 sera | precettati dal Comune ma Cgil e Csa confermano l'assemblea

Il 31 dicembre, dalle 17 alle 23, i vigili di Napoli potrebbero non essere in servizio a causa di un'assemblea indetta da Cgil e Csa, che ha confermato lo sciopero. Il Comune ha invece “precettato” gli agenti per garantire i servizi essenziali, creando un possibile conflitto tra le parti. La mancanza di decisioni definitive potrebbe influire sulla presenza dei vigili in strada durante la serata di Capodanno.

Napoli, cadono calcinacci a via Toledo: due turiste romane ferite. «Tragedia sfiorata» - Paura nel cuore di Napoli, nella centralissima via Toledo, per la caduta di alcuni calcinacci staccatisi all'improvviso da un cornicione. msn.com

Napoli, urna con ceneri fra i cassonetti del Rione Traiano: la scoperta in strada dei vigili - Un’urna cineraria abbandonata è stata ritrovata accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in via Livio Andronico, dal personale dell’unità operativa Soccavo della polizia locale. ilmattino.it

EDIFICI A RISCHIO, L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI NAPOLI: "SERVE MANUTENZIONE" - Dopo i crolli a Bagnoli e la caduta di calcinacci in via Toledo i professionisti evidenziano: "Non bisogna trascurare gli interventi ordinari" - facebook.com facebook

#Napoli frenato, mercato solo a zero: cosa succede e il rischio per giugno x.com

