Napoli a rischio i vigili in strada il 31 sera | precettati dal Comune ma Cgil e Csa confermano l'assemblea
Il 31 dicembre, dalle 17 alle 23, i vigili di Napoli potrebbero non essere in servizio a causa di un'assemblea indetta da Cgil e Csa, che ha confermato lo sciopero. Il Comune ha invece “precettato” gli agenti per garantire i servizi essenziali, creando un possibile conflitto tra le parti. La mancanza di decisioni definitive potrebbe influire sulla presenza dei vigili in strada durante la serata di Capodanno.
Scontro sul turno 17-23 del 31 dicembre degli agenti di Polizia Locale, quello precedente al brindisi di Capodanno. I sindacati Cgil e Csa: "Previsti bonus solo per chi farà il servizio notturno. Ma gli altri agenti saranno penalizzati". 🔗 Leggi su Fanpage.it
