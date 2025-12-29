Napoli? A gennaio tante partite difficili e decisive! Limitazioni mercato del Club? Nessun allarme
A gennaio, il Napoli affronterà numerose sfide importanti in campionato. Nonostante le limitazioni di mercato del club, la squadra si prepara a mantenere il focus e l’attenzione. Durante “Napoli Magazine Live” su Radio Punto Zero, esperti come de Giovanni, Giubilato, Salvione, Ignoffo, Pasino e Petrazzuolo hanno analizzato le strategie e le prospettive per il futuro della squadra partenopea.
de Giovanni, Giubilato, Salvione, Ignoffo, Pasino e Petrazzuolo hanno partecipato a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – de Giovanni: "Napoli? A gennaio tante partite difficili e decisive, non sarà facile affrontarle senza rotazioni, servirebbero subito tre acquisti pronti, Insigne? L'avrei ripreso ". MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: "Napoli che vince e gioca anche meglio? Io sono un tifoso sempre preoccupato.
