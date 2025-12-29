Napoli 2500 in scena ‘Alice o il mondo alla rovescia’
Il 30 dicembre alle 18:00, il Teatro Ridotto del Mercadante di Napoli ospita l’ultimo evento di Napoli 2500: “Alice o il mondo alla rovescia – Studio n°1”. Questa nuova produzione della Compagnia Scuola Elementare del Teatro, ideata e diretta da Davide, conclude le celebrazioni con una rappresentazione che invita a riflettere sul mondo attraverso il racconto di Alice. Un appuntamento da non perdere per chi desidera scoprire un’interpretazione originale di un classico.
Una chiusura speciale per le celebrazioni di Napoli 2500. Ultimo appuntamento dell’anno il 30 dicembre, alle ore 18:00: il Teatro Ridotto del Mercadante ospita Alice o il mondo alla rovescia – Studio n°1, nuova creazione della Compagnia Scuola Elementare del Teatro, ideata e diretta da Davide. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
